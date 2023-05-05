Финансист дала советы по обучению детей обращаться с деньгами
Финансист Янбаева предложила давать детям карманные деньги с семи лет.
Советы по обучению детей обращаться с деньгами дала в беседе с «Мослентой» финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева. Она предложила выделять детям наличность на карманные расходы с семи лет.
«Для формирования здорового отношения к деньгам родителям стоит показывать детям, что это лишь инструмент и средство обмена, а не что-то особенное, что можно только заслужить или получать по особым случаям», — заявила Янбаева.
Знакомство детей с миром финансов лучше начать с наличных денег, отметила эксперт. Так, с пяти лет можно давать детям возможность самостоятельно расплачиваться за небольшие покупки, находясь при этом рядом с ним. Важно объяснить ребенку, что такое денежные номиналы, цены и сдача, показать конечность денег и возможность их накопления.
С семи лет, по словам финансиста, можно ежедневно давать ребенку карманные деньги, при этом договариваться, на что они должны быть потрачены. Это поможет сформировать правила распоряжения финансами.
С девяти лет собеседница «Мосленты» предлагает начать показывать ребенку разницу между накоплениями и инвестициями, знакомить с акциями, облигациями и фондами.
Чтобы научить ребенка копить, важно объяснить и показать, что остаток от карманных денег он может направлять в копилку на свою цель. При этом необходимо помочь ему проговорить свои желания и показать, что они реализуемы, если разумно подойти к этому вопросу. Например, вместе пропишите срок и нужную сумму, продумайте стратегию накопления
Фатима Янбаева
Финансист отдельно отметила, что деньгами не нужно поощрять. Не стоит платить ребенку за оценки или домашние дела: первое отобьет желание самостоятельно учиться, а второе не даст осознать, что семья — это команда с общими задачами и ответственностью. Поэтому наиболее разумно еженедельно давать ребенку комфортную для семьи сумму.
«При этом нужно показывать детям ценность труда и платить за работу, для исполнения которой родители могли бы нанять стороннего человека. Например, мама-журналист может попросить ребенка сделать фотографии для ее статей», — отметила собеседница «Мосленты».
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