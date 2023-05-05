Финансист дала советы по обучению детей обращаться с деньгами

Советы по обучению детей обращаться с деньгами дала в беседе с «Мослентой» финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева. Она предложила выделять детям наличность на карманные расходы с семи лет.

«Для формирования здорового отношения к деньгам родителям стоит показывать детям, что это лишь инструмент и средство обмена, а не что-то особенное, что можно только заслужить или получать по особым случаям», — заявила Янбаева.

Знакомство детей с миром финансов лучше начать с наличных денег, отметила эксперт. Так, с пяти лет можно давать детям возможность самостоятельно расплачиваться за небольшие покупки, находясь при этом рядом с ним. Важно объяснить ребенку, что такое денежные номиналы, цены и сдача, показать конечность денег и возможность их накопления.

С семи лет, по словам финансиста, можно ежедневно давать ребенку карманные деньги, при этом договариваться, на что они должны быть потрачены. Это поможет сформировать правила распоряжения финансами.

С девяти лет собеседница «Мосленты» предлагает начать показывать ребенку разницу между накоплениями и инвестициями, знакомить с акциями, облигациями и фондами.