Финансист перечислила правила ведения личного бюджета

Правила ведения личного бюджета перечислила в беседе с «Мослентой» частный инвестор, финансовый аналитик и консультант, автор блога о криптовалюте и финансах Анастасия Аксенова. Она посоветовала подсчитывать траты по категориям.

«Ведение личного бюджета необходимо, если вы хотите быстро достигать денежных целей, сформировать капитал и в итоге прийти к финансовой свободе. Это помогает выстроить дисциплину в вашей жизни, направить фокус на ее материальную сторону и начать эффективнее обращаться с деньгами», — объяснила эксперт.

В первую очередь, по словам Аксеновой, нужно помнить, что грамотный бюджет имеет четкую структуру, поэтому человеку важно не просто считать, сколько он зарабатывает и сколько тратит, а уметь распределять доходы по источникам, а расходы — по категориям.

В первую очередь можно разделить расходы на мелкие (продукты, проезд, необходимые в хозяйстве вещи), средние (одежда, развлечения, мелкая бытовая техника) и крупные (крупная бытовая техника, мебель, траты на ремонтные работы и отпуск). Стоит понимать, что к одним из этих трат приходится прибегать ежемесячно, а к другим лишь время от времени.

«Подсчитав, какой минимум средств вам необходим в месяц для комфортной жизни, вы поймете, какую часть бюджета можно направлять на формирование финансовой подушки, на долгосрочные финансовые цели или на инвестиции», — объяснила финансист. Обычно финансовые советники рекомендуют направлять на это 10-20 процентов от общей суммы доходов, но проценты могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации, добавила она.