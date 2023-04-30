Финансист перечислила правила ведения личного бюджета
Инвестор Аксенова посоветовала подсчитывать траты по категориям.
Правила ведения личного бюджета перечислила в беседе с «Мослентой» частный инвестор, финансовый аналитик и консультант, автор блога о криптовалюте и финансах Анастасия Аксенова. Она посоветовала подсчитывать траты по категориям.
«Ведение личного бюджета необходимо, если вы хотите быстро достигать денежных целей, сформировать капитал и в итоге прийти к финансовой свободе. Это помогает выстроить дисциплину в вашей жизни, направить фокус на ее материальную сторону и начать эффективнее обращаться с деньгами», — объяснила эксперт.
В первую очередь, по словам Аксеновой, нужно помнить, что грамотный бюджет имеет четкую структуру, поэтому человеку важно не просто считать, сколько он зарабатывает и сколько тратит, а уметь распределять доходы по источникам, а расходы — по категориям.
В первую очередь можно разделить расходы на мелкие (продукты, проезд, необходимые в хозяйстве вещи), средние (одежда, развлечения, мелкая бытовая техника) и крупные (крупная бытовая техника, мебель, траты на ремонтные работы и отпуск). Стоит понимать, что к одним из этих трат приходится прибегать ежемесячно, а к другим лишь время от времени.
«Подсчитав, какой минимум средств вам необходим в месяц для комфортной жизни, вы поймете, какую часть бюджета можно направлять на формирование финансовой подушки, на долгосрочные финансовые цели или на инвестиции», — объяснила финансист. Обычно финансовые советники рекомендуют направлять на это 10-20 процентов от общей суммы доходов, но проценты могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации, добавила она.
Расходы и доходы нужно считать. Многие люди попросту не понимают, куда уходят их деньги, они даже примерно не знают, сколько составляют их обязательные ежемесячные траты. В таких условиях добиться финансовой свободы невозможно
Сегодня есть немало мобильных приложений, которые помогают навести порядок в финансах, заметила Аксенова.
«Когда вы четко определите структуру своего бюджета и оптимизируете траты, можно будет начать ставить перед собой финансовые цели — без них мотивация к ведению личного бюджета может со временем пропасть», — отметила эксперт. К примеру, хорошей мотивацией может быть желание купить новую квартиру, дачный участок или машину, отдых в конкретном месте, не требующее срочности дорогостоящее лечение.
Собеседница «Мосленты» подчеркнула, что финансовые цели должны быть конкретными, измеримыми, а главное — реальными. «Старайтесь оценивать себя и свои цели объективно, разбивая большие цели на маленькие и поэтапно их достигая», — предложила она.
Ранее Аксенова Аксенова назвала идеальной финансовой подушкой сумму обязательных трат за год.