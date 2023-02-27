Детская коляска на парковочном месте в Подмосковье заставила россиян поспорить

Неизвестные оставили пустую детскую коляску на парковочном месте во дворе подмосковных Люберец и заставили пользователей сети поспорить. Фотографией поделились в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Оригинальное ноу-хау. Как думаете, что тут делает коляска?» — подписали публикацию авторы.

Некоторые юзеры предположили, что коляску на улицу выкатили соседи, которым не понравилось, что родители ребенка оставляют ее в подъезде. Другие выдвинули версию, что так люди заняли парковочное место.

«Уже выяснили, что это личное место на платной парковке. Захотели и оставили», «На платной парковке нет личных мест. Личное место может быть только у себя на даче, на своей земле или на подземном паркинге, если оно в собственности», «Коляску оставляли на первом этаже, она мешала проходу, добрые соседи выставили ее на улицу, чтобы не мешалась», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее житель Москвы в одном из столичных дворов разместил необычным способом объявление на парковке и разозлил пользователей сети. Горожанин приклеил обращение к автовладельцам на коробку и оставил ее на расчищенном от снега парковочном месте.