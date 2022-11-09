Психолог рассказала о грамотной реакции взрослых на детскую ложь

О грамотной реакции взрослых на детскую ложь рассказала в беседе с «Мослентой» клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.

«Первое, что нужно сделать родителю, — это подумать, почему ребенок решил солгать. Чаще всего проблема кроется в отсутствии доверия, в страхе перед родителями. Из этого стоит сделать вывод, что где-то раньше вы передавили, были слишком строгими, наказали, не дали права на ошибку, потеряли контакт», — заметила Бабушкина.

После анализа произошедшего психолог советует поговорить с ребенком. «Расскажите ему о том, что знаете, и о том, что чувствуете во всей этой ситуации. Сделайте предположение, почему он соврал, выслушайте его версию», — предложила она.

Стоит попросить ребенка в следующей подобной ситуации говорить правду, порекомендовала Бабушкина. «Предложите ему свою помощь и заявите о готовности идти на компромиссы», — сказала собеседница «Мосленты».

Ранее Бабушкина перечислила методы избавления от злости. Она предложила вспомнить, как проживает злость животное.