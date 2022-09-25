Психолог рассказала о методах избавления от злости

О методах избавления от злости «Мосленте» рассказала клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.

«Знаете, как проживает злость животное — например, кошка или собака? Зверь рычит, бежит, нападает, царапает, кричит… Он проживает ее через тело, через движения. Все это доступно и людям», — заявила специалист.

Бабушкина уточнила, что человек, как более осознанное существо, всегда соблюдает ситуативный контекст. «Да, иногда мы не можем мгновенно отреагировать на агрессию телом. Только словами. Но позже, вспоминая об этой ситуации, мы можем жаловаться другому, можем пойти на пробежку, заняться растяжкой, потопать, зарычать, разрыдаться... И после этого становится легче», — заметила она. Злость уходит после реакции посредством тела, а пока тело не среагировало, человек продолжает носить злость в себе, объяснила психолог.

Если чувство тревоги наполняет тело тяжестью, это нормально. Чтобы стало легче, в этом случае тоже нужны действия. «Дышите глубже, двигайтесь, гуляйте, плачьте, обнимайте близких… Сделайте дело, которое давно откладывали: например, разберите накопившиеся на телефоне фотографии, приготовьте пирог, который давно просили родные, приберитесь в ванной, почитайте наконец давно отложенную книгу», — порекомендовала собеседница «Мосленты».

Ранее Бабушкина назвала способы справиться со стрессом на новом месте работы. Для этого стоит в первую очередь научиться поддерживать внутренний диалог с собой.