Названа причина не вмешиваться взрослым в детские конфликты

Не вмешиваться в детские ссоры из-за недолговечности конфликтов призвал в беседе с «Мослентой» многодетный отец-одиночка или, как он сам себя называет, самопапа Святослав Чевер.

«У детей конфликты недолговечны. Они могут даже подраться, носы друг другу разбить, а через пять минут снова быть лучшими друзьями. Нашей взрослой логике этот закон не подчиняется», — сказал москвич.

По словам собеседника «Мосленты», важно не мешать детям выстраивать социальные связи, за исключением совсем вопиющих случаев.

Ранее психолог назвала плюсы и минусы поездок в детский лагерь.