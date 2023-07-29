Психолог назвала плюсы и минусы поездок в детский лагерь

Развитие социальных навыков назвала главным плюсом летнего лагеря для детей в беседе с «Мослентой» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева.

«Детский лагерь — это концентрированная социальная среда для ребенка. То есть, он попадает в новую социальную систему. Это не семья, не школа. В лагере нет родителей, а значит, у ребенка нет возможности привычным способом организовывать удовлетворение своих потребностей, например, просить у них, требовать, ожидать, что для него что-то сделают. Вокруг, как правило, много незнакомых детей», — сказала эксперт.

По словам психолога, здесь ребенку придется заново выстраивать свой образ перед сверстниками и, возможно, предъявить себя с новой стороны. В целом, поездка в лагерь — интересный и полезный опыт, помогающий, а иногда и вынуждающий развиваться, лучше понимать себя, учиться строить контакты с другими людьми.

Минусы могут быть связаны непосредственно с местом пребывания. В лагере, где к детям относятся халатно, невнимательно, не учитываются их возрастные особенности, могут возникнуть потенциально травмирующие для детей ситуации. Например, физическая небезопасность, травля, знакомство с опасными веществами, отметила Зиновьева. Хорошо, когда у ребенка остается связь с родителями. В случае, когда ему что-то кажется странным и небезопасным, он может обсудить это с ними, а они, в свою очередь, с руководством лагеря — для принятия адекватных мер.

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