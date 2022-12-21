Обвиняемый в педофилии детский тренер признался еще в двух эпизодах

Детский тренер, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего на юго-востоке столицы, признался еще в двух эпизодах. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1969 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") и статьей 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов")», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в июне в помещении спортивной секции по борьбе тренер систематически совершал в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера.

«В ходе предварительного следствия были установлены еще двое несовершеннолетних потерпевших. Во время проведения следственных действий мужчина полностью признал свою вину», — сообщает следственный орган. Уголовное дело было передано для направления в суд.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы с заявлением на тренера обратились родители одного из детей, которым ребенок обо всем рассказал.