Обнаруженное в Подмосковье детское послание умилило пользователей сети

Воздушный шар с закрепленным на него необычным детским посланием нашли жители подмосковного Раменского. Текст записки опубликовали в группе «Город Домодедово» во «ВКонтакте». Ее юный автор указал, что живет в Домодедово.

«Всегда люби других. Люди себя. Ты самый лучший или лучшая. Я люблю тебя», — говорится в послании.

Написанное умилило пользователей сети. Многие отметили, что только ребенок способен написать такие искренние слова.

«Тронуло, если честно», «Реально круто, искренне и от души. А давайте каждый из нас взрослых «так сделает», «Трогает, какие правильные слова написал ребенок», «Так тепло и душевно», — прокомментировали юзеры.

Ранее записка на баклаге в лифте подмосковного дома умилила пользователей сети.