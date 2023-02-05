Записка на баклаге в лифте подмосковного дома умилила пользователей сети

Пользователей сети умилила записка, оставленная соседями на пятилитровой баклаге с водой в лифте одного из многоэтажных домов Подмосковья. Фотографию послания опубликовали в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».

«Пожалуйста, не убирайте бутылку. Это довесок для детей», — говорится в записке.

Подписчики сообщества восхитились лайфхаком автора послания. Некоторые отметили, что и в их подъездах стояли и стоят такие бутылки, а где-то даже кладут в лифт кирпичи.

«У нас в грузовом лифте года три бутылки катались», «Какая прелесть», «Гениально», «Да чего уж там, в нашем детстве лежал кирпич», «Мне 29 лет и я вешу 38 килограммов. Мне тоже довесок не помешал бы в лифте», — прокомментировали юзеры.

Ранее пользователи сети оценили лайфхак от жителя Москвы по защите автомобиля от заваливания снегом.