Врач дал советы по частоте посещения детского стоматолога

«Наиболее распространенные проблемы у детей — кариес, то есть поражение твердой ткани зубов, и неправильный прикус. Кариес может развиться примерно с двух лет. Чтобы избежать осложнений и преждевременной потери молочных зубов, нужно ответственно подходить к чистке, избегать дефицита витаминов и микроэлементов, посещать стоматолога не реже, чем раз в полгода», — сказал Ковальчук.

Неправильный прикус также опасен, потому что у зубов в неестественном положении появляется склонность к стираемости и разрушению. Кроме того, по словам стоматолога, нарушение баланса в зубочелюстной системе может привести к нарушению осанки, смещению позвонков и таза, гипертонусу, болезненности мышц и их спазму, хроническим головным болям. Нарушение прикуса может беспокоить и с точки зрения эстетики.

«Избежать серьезных проблем с прикусом поможет наблюдение у ортодонта с четырех-пяти лет. Ведь иногда для профилактики развития дисфункций достаточно специальных конструкций: например, пластинок или расширителей, а иногда — просто комплекса упражнений», — уточнил Ковальчук.

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