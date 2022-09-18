Люди
20:00, 18 сентября 2022
1 мин.

Врач дал советы по частоте посещения детского стоматолога

Врач дал советы по частоте посещения детского стоматолога
Фото: Сергей Ковальчук / Unsplash

Как предотвратить проблемы с зубами у детей, рассказал «Мосленте» стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук. Он дал советы по частоте посещения детского зубного врача.

Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук

«Наиболее распространенные проблемы у детей — кариес, то есть поражение твердой ткани зубов, и неправильный прикус. Кариес может развиться примерно с двух лет. Чтобы избежать осложнений и преждевременной потери молочных зубов, нужно ответственно подходить к чистке, избегать дефицита витаминов и микроэлементов, посещать стоматолога не реже, чем раз в полгода», — сказал Ковальчук.

Неправильный прикус также опасен, потому что у зубов в неестественном положении появляется склонность к стираемости и разрушению. Кроме того, по словам стоматолога, нарушение баланса в зубочелюстной системе может привести к нарушению осанки, смещению позвонков и таза, гипертонусу, болезненности мышц и их спазму, хроническим головным болям. Нарушение прикуса может беспокоить и с точки зрения эстетики.

«Избежать серьезных проблем с прикусом поможет наблюдение у ортодонта с четырех-пяти лет. Ведь иногда для профилактики развития дисфункций достаточно специальных конструкций: например, пластинок или расширителей, а иногда — просто комплекса упражнений», — уточнил Ковальчук.

Ранее стоматолог перечислила способы экономии на лечении зубов. Любые заболевания, в том числе стоматологические, дешевле лечить на ранней стадии.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.