Двухлетняя девочка съела гриб в московском дворе и попала в больницу

Двухлетняя девочка сорвала и съела сырой неизвестный гриб в московском дворе во время прогулки. Ребенка госпитализировали с сильным отравлением, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Хорошевском районе. Местная жительница вышла на вечернюю прогулку с дочерью и отвлеклась на пару минут. За это время девочка успела сорвать гриб и проглотить его.

Мать ребенка обратилась к врачам только утром следующего дня, когда девочке стало плохо. Сейчас она находится в отделении токсикологии под присмотром врачей. Из-за случившегося семью проверяют социальные службы.

Ранее в Москве 10-месячный ребенок попал в больницу с заражением паразитами от тропических москитов. Мальчик заболел после поездки с семьей за границу.