В Москве спасли зараженного паразитами от тропических москитов ребенка

С заражением опасными паразитами от тропических москитов попал в столичную больницу 10-месячный ребенок, сообщает Депздрав Москвы. Мальчика госпитализировали с низким показателем гемоглобина в крови и посинением конечностей.

При осмотре в больнице у ребенка выявили увеличение печени и селезенки. Оказалось, что ребенок страдал редкой формой паразитарного заболевания — висцеральной формой лейшманиоза. Пообщавшись с матерью, врачи выяснили, что семья была за границей семь месяцев назад.

Врач-педиатр инфекционного отделения №7 Екатерина Целовальникова пояснила, что продолжительность инкубационного периода заболевания составляет до одного года. При этом отсутствие лечения способно привести в летальному исходу.

На третий день специально назначенного лечения симптомы заболевания отступили, а через неделю мальчика уже выписали домой. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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