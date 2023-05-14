Двухлетняя девочка погибла от замыкания проводки в Подмосковье

Двухлетняя девочка погибла в результате возгорания от замыкания проводки в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Московской области.

По информации ведомства, в квартире замкнуло электропроводку, что повлекло за собой пожар. Двоих пенсионеров с внуками госпитализировали, однако один ребенок умер в карете скорой помощи.

Сообщается, что причиной смерти девочки стало отравление угарным газом. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся опросы очевидцев.

Ранее стало известно, что трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве и выжил.