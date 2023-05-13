15:04, 13 мая 2023
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Трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве и выжил
Трехлетний мальчик облокотился на сетку и выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве.
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по столице.
По информации ведомства, инцидент произошел в субботу, 13 мая. Ребенок, оставшись ненадолго один, самостоятельно залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате мальчик выпал из окна.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, он выжил. Сейчас ему оказывают необходимую помощь. Следователи начали проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что два дошкольника выпали из окна многоэтажек в Подмосковье.