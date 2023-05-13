Трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве и выжил

Трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел в субботу, 13 мая. Ребенок, оставшись ненадолго один, самостоятельно залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате мальчик выпал из окна.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, он выжил. Сейчас ему оказывают необходимую помощь. Следователи начали проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что два дошкольника выпали из окна многоэтажек в Подмосковье.