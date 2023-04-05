Малолетняя девочка погибла в горячей воде в Подмосковье

Трехлетняя девочка погибла в ванне с горячей водой в подмосковной Дубне, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, девочка с четырехлетним братом оставалась дома, пока их мать вышла в магазин. За это время младший ребенок успел открыть кран с горячей водой и упал в ванну. Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь уже без сознания.

Стало известно, что мальчик пытался вытащить сестру из воды, однако сделать это ему не удалось. Приехавшие на место происшествия врачи спасти ребенка не смогли. Точную причину и обстоятельства смерти девочки сейчас устанавливают сотрудники Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что из запертой квартиры в поселке Мостовик Сергиево-Посадского округа спасли двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика.