Столичный раввин раскрыл смысл рэп-тусовок для иудеев

Смысл рэп-тусовок для иудеев раскрыл в беседе с «Мослентой» столичный еврей, рэп- и регги-исполнитель Михоэль Ставропольский. Он рассказал об общении с молодежью на таких концертах.

«Иудей всегда довольно гибок. Он смотрит на мир через призму своей религии, но это не значит, что он от этого мира отгораживается. Например, я записываю еврейский рэп и регги. Никакого запрета на музыку и на современные тенденции у нас нет», — заявил Ставропольский.

Собеседник «Мосленты» отметил, что часто посещает концерты известных рэперов, со многими из которых дружит. При этом он не скрывает своей религии, одевается как еврей.

«Ко мне нередко подходят молодые люди, здороваются, сами оказываются евреями. Я на них стараюсь по-хорошему влиять, например, приглашаю на наш еврейский концерт или на шаббат», — поделился Ставропольский.

Подобные мероприятия также помогают собеседнику «Мосленты» сближаться с представителями молодежи, которым синагога кажется «видом средневекового мракобесия». «Это сокращает дистанцию между нами и помогает приоткрыть им дверку в мир еврейства и иудаизм. Там же все далеко не так страшно, как кажется», — пояснил Ставропольский.

Ранее Ставропольский рассказал о правильном опьянении евреев на праздник Пурим.