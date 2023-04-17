Двухлетнюю девочку спасли из запертого автомобиля в Подмосковье

О спасении двухлетней девочки из случайно запертого автомобиля в подмосковном поселке Поварово Солнечногорского округа, сообщили в Telegram-канале московской областной противопожарно-спасательной службы.

По имеющейся информации, в экстренную службу обратились родители ребенка. Они сообщили, что вышли из своей машины, а девочку посадили внутри салона в автокресле. В момент, когда супруги складывали покупки в багажник, все двери автомобиля оказались случайно заблокированы. Ключи от транспорта, при этом, остались в салоне.

Приехавшие на место вызова спасатели специальным инструментом отжали дверь, освободив ребенка. Спасательная операция заняла не больше семи минут, уточнили в ведомстве.

Ранее полуторогодовалого мальчика спасли из запертой квартиры в Москве.