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14:20, 09 марта 2023
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Полуторогодовалого москвича спасли из запертой квартиры

В Москве спасли случайно запершегося в квартире полуторогодовалого ребенка.

Полуторогодовалого москвича спасли из запертой квартиры
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

О спасении полуторогодовалого ребенка, закрывшего дверь на засов в отсутствие матери, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«По словам старшего дежурной смены, малыш запер дверь на засов, пока мама выносила мусор, и остался в квартире один», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в среду, 8 марта, в доме на Веневской улице.

Прибывшие на место спасатели проникли в квартиру на третьем этаже через окно. Сообщается, что ребенок не пострадал.

Ранее из запертой квартиры в поселке Мостовик Сергиево-Посадского округа освободили двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика.

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