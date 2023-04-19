Девушка рэпера Тимати показала фото и видео без одежды из бани

Фото и видео без одежды из бани показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) возлюбленная рэпера Тимати, модель и блогер Валентина Иванова. После этого поклонники заподозрили ее в беременности.

«В баньку сходили. А вы любите баню?» — обратилась она к подписчикам. На фото Иванова позирует без одежды с еловыми ветками. На видео она прикрыла грудь руками, а на нижнюю часть тела накинула полотенце.