08:38, 17 июля 2023
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Девушка на электросамокате сбила ребенка в центре Москвы
Девушка на электросамокате сбила ребенка в парке Музеон.
Фото: Саша Легкий / Globallookpress.com
Девушка на электросамокате сбила ребенка в парке Музеон в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным канала, инцидент произошел на одной из выделенных дорожек в парке у фонтана. По предварительным данным, девушка, сбившая несовершеннолетнюю, взяла самокат в аренду.
Пострадавшую отправили на обследование с множественными ссадинами на теле. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее стало известно, что подросток впал в кому после падения с самоката в Подмосковье.