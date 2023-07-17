Девушка на электросамокате сбила ребенка в центре Москвы

Девушка на электросамокате сбила ребенка в парке Музеон в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, инцидент произошел на одной из выделенных дорожек в парке у фонтана. По предварительным данным, девушка, сбившая несовершеннолетнюю, взяла самокат в аренду.

Пострадавшую отправили на обследование с множественными ссадинами на теле. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно, что подросток впал в кому после падения с самоката в Подмосковье.