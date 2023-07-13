18:56, 13 июля 2023
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Подросток впал в кому после падения с самоката в Подмосковье
Подросток впал в кому после падения с самоката в подмосковном селе Знаменское.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
В кому впал после падения с самоката в селе Знаменское Одинцовского района подросток, пишет «Подмосковье сегодня».
По информации издания, при падении ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. У него также диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.
Пострадавший находится в коме первой степени. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что россиянка впала в кому после 40 выпитых пачек парацетамола.