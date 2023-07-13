Подросток впал в кому после падения с самоката в Подмосковье

В кому впал после падения с самоката в селе Знаменское Одинцовского района подросток, пишет «Подмосковье сегодня».

По информации издания, при падении ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. У него также диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка.

Пострадавший находится в коме первой степени. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что россиянка впала в кому после 40 выпитых пачек парацетамола.