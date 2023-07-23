Девушка в платье искупалась в луже в Подмосковье и попала на видео

Девушка искупалась в луже в подмосковной Балашихе и попала на видео, опубликованное в группе «Типичная Электросталь» во «ВКонтакте».

«Когда денег хватило только на такой отдых», «Море, которое я могу себе позволить», «А может она Снегурочка и тает на солнышке», «Шикарно», — прокомментировали юзеры.