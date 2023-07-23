17:22, 23 июля 2023
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Девушка в платье искупалась в луже в Подмосковье и попала на видео
Девушка искупалась в луже в подмосковной Балашихе.
Кадр: сообщество «Типичная Электросталь ™» во «ВКонтакте»
Девушка искупалась в луже в подмосковной Балашихе и попала на видео, опубликованное в группе «Типичная Электросталь» во «ВКонтакте».
«Когда денег хватило только на такой отдых», «Море, которое я могу себе позволить», «А может она Снегурочка и тает на солнышке», «Шикарно», — прокомментировали юзеры.
На кадрах девушка в ярком платье лежа в луже двигает руками вверх и вниз. Напротив нее находится здание бара.
Ранее в марте в Подмосковье школьник искупался в луже и попал на видео. Мальчик лежал в воде с голым торсом.