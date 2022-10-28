Диетолог Гинзбург назвал условия излечения сахарного диабета второго типа

Обязательные условия излечения сахарного диабета второго типа назвал на своем канале в «Яндекс. Дзен» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, если диабет появился недавно и еще не привел к каким-то фатальным осложнениям, больному можно помочь.

«Многим не хватает понимания того, что сахарный диабет второго типа — это отдельная болезнь в группе сахарного диабета. Если сахарный диабет первого типа связан с тотальной недостаточностью инсулина, то при втором типе мы болеем от переедания наших клеток. То есть инсулина много, но он не эффективен», — объяснил специалист.

Гинзбург призвал россиян проверять сахар при каждом удобном случае. «Особенно это актуально, если имеется избыточный вес, если сахарным диабетом больны ближайшие родственники, а также если вам больше 40 лет», — заявил он.

По словам врача, многие, узнав, что их сахар чуть выше нормы, ссылаются на усталость или стресс, что в корне неверно. «Это значит, что ваша система работает на крайнем пределе, что она уже надломилась. Если сахар приближается к верхней границе нормы, а это 6,1 миллимоля на литр, значит, нужно провести тест с сахарной нагрузкой, оставаясь при этом в той же самой модели питания, в которой вы и были», — сказал он.

Повышение уровня сахара в крови, как правило, связано с перееданием, поэтому для имеющих сахарный диабет актуально похудение, продолжил Гинзбург. Он уточнил, что наиболее эффективной в этом случае будет низкоуглеводная диета.

«Практика показывает, что эффективный контроль сахарного диабета позволяет пациенту прожить дольше и лучше человека, у которого вообще нет никакого диабета. Объясняется это тем, что человек при эффективном контроле своего заболевания очень внимательно следит за своим здоровьем. Это очень важный момент для дополнительных 10-15 лет жизни. А также для качества жизни в последнюю ее декаду», — подчеркнул диетолог.

Ранее Гинзбург заявил об опасности монодиетических разгрузочных дней. «Выдержать в течение дня питание чем-то одним очень сложно», — уверен он.