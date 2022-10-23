Диетолог Гинзбург заявил об опасности монодиетических разгрузочных дней

Монодиетические разгрузочные дни сильно раздражают желудок, продолжил Гинзбург. В рационе, по его словам, обязательно должны быть углеводы, чтобы снимать излишнюю кислотность, поэтому в «белковый день» происходит излишнее раздражение желудка, в связи с чем люди с гастритом и склонностью к гастриту могут испытывать обострение.

«Лучше даже в разгрузочные дни миксовать продукты. Главное — соблюдать норму: 1000 калорий в день. При этом, если человек будет разнообразно питаться, отношение к этому у него будет другим, будет больше удовольствия», — объяснил специалист.

Гинзбург привел пример идеального разгрузочного дня. «Берем граммов 100 творога, кусочек белой рыбы типа трески или белое мясо птицы (граммов 100-150) и яйцо. Порцию сваренной гречки в 150 граммов, пару стаканов нежирного кефира или стакан кефира и стакан ряженки, ломтик или два грубого хлеба, ложечку горошка, 500-600 граммов овощей, которые можно поделить на несколько приемов, столовую ложку оливкового или льняного масла. Это гора еды, но в ней не более 1000-1100 калорий», — рассказал он.

Диетолог подчеркнул, что это пример сбалансированного питания, при котором организм человека получает все необходимое, включая жирные кислоты, пищевые волокна, бактериальные тела и так далее. То есть функциональность соблюдена.

Он посоветовал перед разгрузочным днем очень хорошо выспаться. Непосредственно в разгрузочный день стоит поменьше времени проводить дома, а перед сном принять горячий расслабляющий душ. «После этого следите за питанием. Разгрузочный день должен стать дебютом нового отношения к питанию, к жизни и здоровью. Тогда в нем будет максимальный смысл», — подчеркнул врач.

Ранее Гинзбург перечислил утоляющие голод продукты с низкой калорийностью. По его словам, есть продукты, которые насыщающим эффектом не обладают, но приводят к полноте. Однако бывает и наоборот.