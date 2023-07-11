Диана Гурцкая впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа

Через полтора месяца после смерти мужа, замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, певица Диана Гурцкая впервые обратилась к публике. Она поблагодарила поклонников за поддержку.

Вместе с 16-летним сыном Константином она записала видеообращение, показанное в эфире Первого канала. Мать и сын ранее принимали участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети», но из-за несчастья в семье отказались от дальнейших съемок.

«Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители», — сказала Гурцкая.

В состоявшемся в воскресенье, 9 июля, финале шоу артистка и ее наследник получили приз зрительских симпатий, набрав 32 процента голосов.

Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Ему стало плохо в самолете. Борт совершил экстренную посадку, но спасти мужчину не удалось.