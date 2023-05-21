Умер замминистра науки и высшего образования РФ

Замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко умер по пути с острова Куба домой, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В субботу, 20 мая, статс-секретарь в составе российской делегации возвращался из рабочей командировки. В самолете ему стало плохо. Борт совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Там медики попытались оказать Кучеренко помощь, но не смогли его спасти. Замминистра было 46 лет.

«Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича», — говорится в сообщении ведомства.

Кучеренко был мужем певицы Дианы Гурцкой. В браке они прожили почти 18 лет, у них растет 15-летний сын Константин.

Ранее были раскрыты основные предпочтения россиян в выборе врачей.