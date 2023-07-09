Терапевт рассказал о первой помощи при диарее

О первой помощи при диарее рассказал в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов. По словам специалиста, точное лечение должен назначить врач, но если недуг застал человека в ночные часы, то следует сразу же начать больше пить. Лучше всего для этого подойдет водно-солевой раствор «Регидрон».

В первый день эксперт рекомендует не есть, а также не принимать противорвотные и противодиарейные препараты, дав организму вывести все токсины самостоятельно. При высокой температура следует принимать парацетамол. Кроме того, Абакумов посоветовал пробиотики, проверенные клиническими исследованиями и содержащие только проверенные лактобактерии.

С собой в отпуск врач рекомендует брать препарат «Ковирвин». Для профилактики его можно пить по одной таблетке в день. Он защищает от кишечных расстройств и укрепляет иммунитет. В случае, если человек уже заразился ротавирусом, доктор советует принимать по две капсулы в день.

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