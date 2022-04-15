Московский журналист описал диету Аллы Пугачевой

О диете знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой упомянул в своем Telegram-канале московский журналист и писатель Алексей Беляков.

Беляков описал случай 25-летней давности, когда ему довелось выпивать в компании Примадонны. «Пил водку с самой Пугачевой. Было это в 1997 году в ресторане "Метрополя". Точнее, я пил водку, а она — текилу. Сказала: "Эх, я на диете, ну да ладно!" И пару рюмок махнула», — рассказал журналист, после чего поздравил «собутыльницу» с днем рождения.

Сегодня, 15 апреля, Пугачева отмечает 73-летие.

Ранее Беляков вспоминал о съемках в массовке для культового фильма режиссера и сценариста Сергея Соловьева «Асса».