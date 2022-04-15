Люди
Сегодня в 16:01
1 мин.

Московский журналист описал диету Аллы Пугачевой

Московский журналист описал диету Аллы Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О диете знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой упомянул в своем Telegram-канале московский журналист и писатель Алексей Беляков.

Беляков описал случай 25-летней давности, когда ему довелось выпивать в компании Примадонны. «Пил водку с самой Пугачевой. Было это в 1997 году в ресторане "Метрополя". Точнее, я пил водку, а она — текилу. Сказала: "Эх, я на диете, ну да ладно!" И пару рюмок махнула», — рассказал журналист, после чего поздравил «собутыльницу» с днем рождения.

Сегодня, 15 апреля, Пугачева отмечает 73-летие.

Ранее Беляков вспоминал о съемках в массовке для культового фильма режиссера и сценариста Сергея Соловьева «Асса».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.