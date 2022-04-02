Диетолог назвала продукт для укрепления мужского здоровья

Укреплению мужского здоровья и профилактике болезней головного мозга способствует свекла. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

«Свеклу с древних времен считали натуральным афродизиаком для мужчин. Свекла — абсолютный чемпион среди овощей по содержанию нитратов. Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который обладает сосудорасширяющим действием. Считается, что содержание именно этого вещества в организме увеличивают виагра и подобные ей лекарства», — объяснила специалист.

Она также отметила, что свекольный сок способствует нормализации давления и делает сосуды более эластичными, что снижает риск развития гипертонии и атеросклероза. Кроме того, эластичные сосуды за счет нитратов и антиоксидантов лучше и в большем количестве пропускают кровь, повышается выносливость при физической нагрузке, рассказала Денисова.

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