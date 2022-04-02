Диетолог назвала нежелательные продукты для людей с заболеванием ЖКТ

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в интервью «Москве 24» назвала нежелательные продукты для людей с заболеванием ЖКТ.

Специалист сообщила, что людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, например, гастритом, гастроэнтеритом, нужно отказаться от употребления кислых продуктов, а также овощей, фруктов и фруктовых соков, которые обладают кислым вкусом. По ее словам, цитрусовые соки могут оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.

В некоторых случаях стоит исключать жареное и продукты с большим количеством специй, поскольку они также будут влиять на состояние слизистой оболочки желудка, отметила эксперт.

Специалист порекомендовала исключить кофе, так как напиток может обострить хронические заболевания ЖКТ. «При этом заболевании происходит заброс содержимого желудка в пищевод, и люди могут ощущать изжогу, горький вкус во рту. В этой ситуации кофе мы вообще исключаем», — подчеркнула диетолог.

Ранее об опасности старого кефира, хранившегося в холодильнике более трех дней, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.