Диетолог предупредила об опасности трехдневного кефира

Об опасности старого кефира, хранившегося в холодильнике более трех дней, предупредила в беседе с «Москва 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, однодневный напиток можно давать даже младенцам. Но уже со второго дня бактерии все больше сбраживают сахар, что превращает кефир практически в уксус. Он становится кислым из-за появления в нем этанола.

По ее словам, этот продукт опасен при гастрите, язве и панкреатите, непригоден к употреблению людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также с индивидуальной непереносимостью или аллергией на молочный белок.

«Не стоит пить кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, поскольку количество этанола в крови может превысить допустимую норму», — добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала пить кефир перед сном.