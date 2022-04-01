Люди
Сегодня в 00:17
1 мин.

Диетолог предупредила об опасности трехдневного кефира

Диетолог предупредила об опасности трехдневного кефира
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Об опасности старого кефира, хранившегося в холодильнике более трех дней, предупредила в беседе с «Москва 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, однодневный напиток можно давать даже младенцам. Но уже со второго дня бактерии все больше сбраживают сахар, что превращает кефир практически в уксус. Он становится кислым из-за появления в нем этанола.

По ее словам, этот продукт опасен при гастрите, язве и панкреатите, непригоден к употреблению людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также с индивидуальной непереносимостью или аллергией на молочный белок.

«Не стоит пить кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, поскольку количество этанола в крови может превысить допустимую норму», — добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала пить кефир перед сном.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.