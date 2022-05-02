Диетолог назвала оптимальный вариант маринада людям с заболеваниями ЖКТ

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при мариновании шашлыка стоит избегать уксуса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

«Людям с гастритом и язвенными заболеваниями желудка нельзя уксус, но можно, например, замариновать в кефире, мацони или лимонном соке», — пояснила эксперт. Кроме того, в качестве маринада можно использовать сок других цитрусовых, гранатовый сок, а также киви, содержащие ферменты, которые размягчают волокна мяса, добавила диетолог.

Специалист предостерегла от покупки шашлыка в маринаде в магазине, поскольку изначальное качество мяса и состав маринада неизвестны. «В целом, безопасный и правильно приготовленный шашлык можно всем людям в умеренном количестве», — заключила собеседница.

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