Названы самые диетические сорта мяса для шашлыков

Самые диетические сорта мяса и отруба, подходящие для шашлыков, перечислила беседе с «Мослентой» врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев.

По словам медика, если рассматривать популярную в народе свинину, самыми диетическими частями в этом случае следует считать лопатку, вырезку и филе — в них содержится от 180 килокалорий на 100 граммов продукта. Самыми жирными отрубами являются шея и окорок, их калорийность может доходить до 280-300 килокалорий.

«Шашлык из баранины содержит от 220 до 300 килокалорий в 100 граммах запеченного мяса. Самое питательное блюдо получается из бараньих ног, а самое диетическое — из корейки или вырезки», — продолжила диетолог.

Жаренная на углях говядина имеет калорийность от 240 до 270 килокалорий на 100 граммов продукта. При этом самыми постными частями бычков считаются вырезка, лопатка и филейная часть, рассказала специалист.

Нутрициолог сделала вывод, что запеченное на углях куриное мясо — самое диетическое из всех вариантов. «Его питательность составляет всего лишь 110 килокалорий в грудке, около 130 килокалорий в окорочках и до 220 калорий в крылышках», — отметила Ноев.

Ранее в МЧС напомнили о правилах безопасности при жарке шашлыков и назвали оптимальное расстояние от мангала до здания и зеленых насаждений.