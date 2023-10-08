Диетолог назвала варианты здорового вечернего перекуса

Варианты здорового вечернего перекуса назвала в беседе с «Мослентой» врач ультразвуковой диагностики, диетолог сети семейных клиник «Неболит» Светлана Лисицина.

«Перед сном можно съесть яйца — они низкокалорийны и питательны, хорошо утоляют голод. Также подойдут зеленые овощи, которые содержат достаточное количество клетчатки и дают чувство сытости», — рассказала специалист.

Ночью также можно есть орехи или семена, содержащие магний и триптофан, это способствует качественному сну. Насыщенные жирами и витаминами орехи быстро утоляют голод, однако их количество следует ограничивать до 20 граммов в день, добавила специалист.

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