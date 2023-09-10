21:29, 10 сентября 2023
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Доктор Павлова развеяла миф о пользе яблок для перекуса
Эндокринолог Павлова призвала отказаться от «яблочных» перекусов.
Фото: Nick Page / Unsplash
Миф о пользе яблок для перекуса в своем Telegram-канале развеяла врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Эксперт призвала отказаться от этих фруктов между основными приемами пищи.
Врач пояснила, что в яблоках содержится глюкоза и фруктоза, которые повышают аппетит. Кроме того, эти плоды снижает уровень энергии.
В качестве полезного и питательного перекуса специалист порекомендовала яйцо. И только после него можно съесть яблоко, написала Павлова. Она посоветовала есть яблоки после основного приема пищи, в качестве десерта.
Ранее диетолог Гридина перечислила разрешенные для ночного перекуса продукты.