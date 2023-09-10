Доктор Павлова развеяла миф о пользе яблок для перекуса

Миф о пользе яблок для перекуса в своем Telegram-канале развеяла врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Эксперт призвала отказаться от этих фруктов между основными приемами пищи.

Врач пояснила, что в яблоках содержится глюкоза и фруктоза, которые повышают аппетит. Кроме того, эти плоды снижает уровень энергии.