Диетолог развеяла мифы о здоровом перекусе

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik развеяла мифы о здоровом перекусе и заявила, что блюда, которые мы привыкли считать вредными, на самом деле являются качественной и здоровой пищей.

Эксперт отметила, что в лучшем варианте перекуса должна содержаться цельнозерновая крупа, фрукты, овощи, орехи, бобовые, ягоды. При этом можно использовать хлеб с добавлением цельнозерновой муки и кефир, добавить орешки и ягоды. «Бутерброд может быть хорошим перекусом, если мы берем мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу, хлеб с добавлением цельнозерновой, обдирной муки, которая содержит остаточное количество клетчатки. Положите сверху кусочек огурца, помидора или лист салата», — рассказала гастроэнтеролог.

При этом эксперт подчеркнула, что на данный момент некоторые сорта сосисок также можно исключить из разряда вредных продуктов. «В продаже появились хорошие, качественные сосиски, которые содержат, допустим, мясо индейки, говядину, молоко и специи и не содержат ничего лишнего. Это сосиски короткого срока годности, и это хороший, здоровый перекус. Главное — смотреть на состав, потому что есть много здоровых продуктов, которые мы раньше считали достаточно неполезными», — пояснила Арзуманян.

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