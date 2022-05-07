Диетолог назвала полезные маринады для шашлыка

О том, как замариновать шашлык и не навредить фигуре и здоровью, «Мосленте» рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. Она отметила, что некоторые продукты в сочетании с мясом улучшают его вкус и приносят пользу.

Эксперт раскрыла рецепт простого и натурального маринада. Необходимо взять килограмм мелко нарезанного лука на килограмм мяса, смешать два ингредиента и оставить на два-три часа. «Солить и перчить можно только перед приготовлением на костре или гриле», — предупредила Богданова. Среди других вкусных и полезных продуктов для маринада диетолог назвала белое вино, газированную минеральную воду, кефир и тан. Жесткое мясо перед приготовлением можно смешать с горчицей, сказала Богданова.

Специалист также раскрыла рецепт маринада под названием «Внутренний детокс»: нарезать два лимона кружочками и переложить слоями с мясом. Кроме того, шашлык можно замариновать с киви, апельсином, ананасом или гранатовым соком. «Фруктовые кислоты делают шашлык более мягким, насыщенным и обеззараживают», — пояснила диетолог.

Богданова добавила, что не стоит делать маринады из растительных масел и назвала их вредными. «Они увеличивают жирность продукта. При горении в них выделяются канцерогены», — предостерегла диетолог.

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