Диетолог перечислила опасные для женского здоровья овощи

Употребление овощей из семейства крестоцветных в неограниченном количестве для женского организма может быть опасным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, к семейству крестоцветных входят брокколи, кочанная капуста, репа, редька, хрен, листовая горчица, редис, кресс-салат. Эти продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы, отметила Соломатина.

При этом диетолог уточнила, что для возникновения проблемы нужно употреблять перечисленные продукты на регулярной основе и в большом количестве. При правильном рационе такая ситуация вряд ли возможна.

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