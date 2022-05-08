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Диетолог заявила о смертельной опасности зеленого картофеля

Диетолог заявила о смертельной опасности зеленого картофеля
Фото: Lars Blankers / Unsplash

О смертельной опасности зеленого картофеля россиян предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперта процитировало интернет-издание NEWS.ru.

Врач посоветовала отказаться от употребления позеленевшего из-за неправильного хранения картофеля. «Если картофель хранят в теплом и светлом месте, это его убивает. Он зеленеет, в нем накапливается соланин, являющийся ядом, который смертельно опасен при отравлении, в особенности для больных граждан и детей», — заявила Соломатина.

Диетолог посоветовала хранить картофель в темном, прохладном месте, чтобы он не зеленел и не прорастал, а сохранял свои полезные свойства.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила об опасности «французского завтрака».

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