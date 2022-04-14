Диетолог назвала продукты для поддержания работоспособности

Продукты, которые помогут поддержать работоспособность в течение дня, назвала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Эксперт рассказала, что для поддержания бодрости подойдут черный или зеленый чай, содержащие теанины. Для поддержания центральной нервной системы она посоветовала употреблять больше цельнозерновых продуктов, орехов и семечек.

Кроме того, при регулярном потреблении помогают чувствовать бодрость витамины группы B. Такой же эффект, по словам Кругловой, дают белки животного происхождения и фолиевая кислота в темно-зеленых овощах. Для устойчивой работоспособности желательно добавить в рацион птицу, говядину, гречневую крупу, гранаты, свеклу и бобовые с большим содержанием железа.

«При этом продукты, богатые железом, нужно постараться не использовать с содержащими кофеин напитками и молочными продуктами. Человеку с дефицитом железа их употребление необходимо разводить по времени. Кальций из молочных продуктов и железо, например, из мяса будут ухудшать усвоение друг друга. Соответственно, их эффективность понизится», — цитирует агентство Наталью Круглову.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова назвала продукт для укрепления мужского здоровья.