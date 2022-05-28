Диетолог дал рекомендации по летнему детскому рациону

Рекомендации по правильному летнему рациону детей дал в разговоре с «Мослентой» ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания, магистр наук в области «Диетология» великобританского университета Суррея Антон Бердов.

«Я рекомендую увеличивать дневную калорийность на 15 процентов от обычной дневной нормы, что даст ребенку дополнительную энергию и позволит не хватать со стола конфеты и шоколадки», — сказал диетолог.

Он объяснил, что пища малышей и детей младшего школьного возраста должна быть разнообразной и сбалансированной и содержать все необходимые витамины и минералы. Из-за ускоренного почти в два раза обмена веществ ребенку нужно больше энергии на килограмм веса, чем взрослому. Летом же, по словам Бердова, процесс роста организма протекает еще более стремительно, что увеличивает необходимость в правильно составленном рационе.

Эксперт рассказал, что летом детям требуется больше белка, так как в этот период они более активны и готовы есть больше и чаще, чем обычно. Родителям малышей он советует изменить порядок приема пищи. В середине дня, когда на улице жара, он рекомендует легкий перекус, а плотный обед с большим содержанием белка — после дневного сна.

Бердов советует обратить внимание на сезонные фрукты и овощи и сделать упор на них, а также на кисломолочной продукции, например, кефире или твороге. И обязательно следить за поддержанием водного баланса.

«В жаркие дни растет потеря витаминов и минералов за счет более обильного потоотделения, увеличивается риск обезвоживания. Поэтому водный баланс необходимо соблюдать более тщательно», — объяснил он. Диетолог напомнил, что для ребенка в возрасте от двух до семи лет количество выпиваемой чистой воды должно составлять не менее одного литра, а с семи до 12 лет — не менее полутора литров в день. При этом температура напитка не должна превышать 15 градусов, так как в противном случае велика вероятность простудиться.

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