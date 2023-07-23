Диетолог Гинзбург назвал способ снизить риск развития возрастных болезней
Диетолог Гинзбург рекомендовал снижать риск развития болезней приемом витаминов группы В.
Снижать риск развития возрастных болезней приемом витаминов группы В рекомендовал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс.Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.
По словам эксперта, причиной многих болезней и ускоренного старения может быть гомоцистеин — токсический метаболит аминокислоты метионина, содержание которого с возрастом увеличивается.
Метионин при избыточном поступлении перестраивается в гомоцистеин. Гомоцистеин, особенно при дефиците витаминов группы В, накапливается и оказывает токсическое действие на сосудистую стенку, что проявляется ускоренным развитием атеросклероза и другими сосудистыми нарушениями. Это сопровождается ускоренным старением, развитием возрастных болезней и ухудшением качества жизни в целом
По словам Гинзбурга, гомоцистеин может перестраиваться назад в метионин — этот процесс регулируется поступлением в организм витаминов группы В с пищей или витаминными комплексами.
Диетолог посоветовал с возрастом есть поменьше белка животного происхождения и регулярно проверять гомоцистеин (норма — 5-9 микромолль/литр).
«Лучше, чтобы при втором исследовании гомоцистеина было меньше, чем при первом», — добавил врач.
Ранее Гинзбург перечислил приемы для уменьшения калорийности питания.