Диетолог Гинзбург назвал способ снизить риск развития возрастных болезней

По словам Гинзбурга, гомоцистеин может перестраиваться назад в метионин — этот процесс регулируется поступлением в организм витаминов группы В с пищей или витаминными комплексами.

Диетолог посоветовал с возрастом есть поменьше белка животного происхождения и регулярно проверять гомоцистеин (норма — 5-9 микромолль/литр).

«Лучше, чтобы при втором исследовании гомоцистеина было меньше, чем при первом», — добавил врач.

Ранее Гинзбург перечислил приемы для уменьшения калорийности питания.