Диетолог Гридина перечислила разрешенные для ночного перекуса продукты

Разрешенные для ночного перекуса продукты в беседе с «Мослентой» перечислила диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Идеально подойдет нежирное мясо птицы. Благодаря содержащемуся в его составе триптофану улучшается качество сна: эта аминокислота стимулирует выработку мелатонина. Скумбрия, лосось и тунец богаты Омега-3. Этот микроэлемент увеличивает количество серотонина в организме, благодаря чему сон становится более глубоким», — пояснила специалист.

По словам диетолога, триптофан также содержится в бананах и сыре. Последний продукт можно съесть с крекерами, так как в них содержится полезная для организма клетчатка. Молочные продукты тоже способствуют выработке мелатонина. Но при выборе молочки нужно обращать внимание на отсутствие добавок, отметила эксперт.

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