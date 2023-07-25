Фитнес-тренер призвал отказаться утром от некоторых продуктов

По словам специалиста, для завтрака хорошо подходят полноценные крупы — источники сложных углеводов, с помощью которых организм получает клетчатку. Еще большое количество клетчатки содержат овощные и фруктовые блюда, которые можно миксовать для приготовления смузи, салатов и рагу. Эти продукты помогают справляться с чувством голода и бороться с лишним весом, отметил фитнес-тренер.

Не навредят фигуре и десерты из злаков, в которых есть белок, и специальное злаковое печенье. Они помогают восстановиться после физических нагрузок и быстро насыщают. Любители молочных продуктов могут позволить себе несладкие варианты: кефир, творог, натуральный йогурт, ряженку со сниженным процентом жирности. В их составе много полезных микроэлементов и витаминов. При желании в кисломолочные продукты можно добавить орехи, фрукты, мед, ягоды.

Универсальным вариантом завтрака Сливак назвал яйца. Они имеют массу плюсов: богаты белком, легко насыщают и подходят для приготовления множества блюд.

Ранее Волочкова показала на видео приготовление необычного завтрака.