Фитнес-тренер призвал отказаться утром от некоторых продуктов
Фитнес-тренер Сливак призвал отказаться утром от хлопьев с молоком и каш с сахаром.
Отказаться от хлопьев с молоком и каш с сахаром утром призвал россиян в беседе с «Мослентой» онлайн-фитнес-тренер Максим Сливак.
Существует заблуждение, навязанное рекламой, что утром наиболее полезны йогурты с добавками, сдоба, а также хлопья или мюсли с молоком. В этих продуктах высокое содержание сахара, он резко и ненадолго повышает уровень глюкозы в крови. Человек быстро прекращает ощущать чувство голода, но скоро он снова захочет есть
фитнес-тренер Максим Сливак
Кроме того, ферменты, вырабатываемые для расщепления сахара, способствуют скапливанию жировых отложений, что вредит фигуре.
Чистые йогурты без добавок способны повышать иммунитет, увеличивать количество полезных бактерий, улучшающих пищеварение.
Не стоит увлекаться полуфабрикатами из круп и хлопьями, это источники быстрых углеводов. Сливак посоветовал удалить из своего меню копчености, жирный творог, каши с сахаром, фастфуд, макаронные изделия, бананы, газированные напитки и острые продукты.
Сохранять фигуру стройной позволят завтраки с преобладанием белков, с небольшим количеством жиров и углеводов. Если стоит цель похудеть, нужно следить, чтобы калораж утреннего приема пищи не превышал 400 килокалорий. Завтракать рекомендуется с 7:00 до 10:00 утра, когда идет быстрое усвоение пищи. Натощак желательно выпить стакан теплой воды, а перед едой сделать зарядку.
По словам специалиста, для завтрака хорошо подходят полноценные крупы — источники сложных углеводов, с помощью которых организм получает клетчатку. Еще большое количество клетчатки содержат овощные и фруктовые блюда, которые можно миксовать для приготовления смузи, салатов и рагу. Эти продукты помогают справляться с чувством голода и бороться с лишним весом, отметил фитнес-тренер.
Не навредят фигуре и десерты из злаков, в которых есть белок, и специальное злаковое печенье. Они помогают восстановиться после физических нагрузок и быстро насыщают. Любители молочных продуктов могут позволить себе несладкие варианты: кефир, творог, натуральный йогурт, ряженку со сниженным процентом жирности. В их составе много полезных микроэлементов и витаминов. При желании в кисломолочные продукты можно добавить орехи, фрукты, мед, ягоды.
Универсальным вариантом завтрака Сливак назвал яйца. Они имеют массу плюсов: богаты белком, легко насыщают и подходят для приготовления множества блюд.
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