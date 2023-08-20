Диетолог дала советы страдающим от вздутия живота

Советы страдающим от вздутия живота дала в беседе с «Мослентой» диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. Для избавления от неприятных ощущений она призвала сократить количество простых углеводов в рационе.

«Продукты с высоким содержанием простых углеводов нередко вызывают вздутие живота, поэтому стоит с осторожностью употреблять белый хлеб», — пояснила специалист.

Кроме того, во избежание переедания стоит сократить порции еды, а саму пищу при этом тщательно пережевывать. Это поможет организму быстрее переварить съеденное. Эксперт также посоветовала отказаться от газированных напитков, так как они приводят к увеличению количества воздуха в желудке.

«Физическая нагрузка может помочь справиться с постоянными вздутиями за счет укрепления мышц живота и улучшения перистальтики кишечника», — добавила эксперт.

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