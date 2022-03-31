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Диетолог рассказала о продуктах для борьбы со стрессом

Диетолог рассказала о продуктах для борьбы со стрессом
Фото: Tiago de Paula / VWPics / Global Look Press

Диетолог Марина Макиша рассказала россиянам о продуктах для борьбы со стрессом в разговоре с изданием «Москва 24».

Для борьбы с тревожностью специалист посоветовала включить в свой рацион индейку, орехи, фасоль, жирную морскую рыбу и вишневый сок. Так, в индейке содержится аминокислота триптофан, из которой вырабатывается серотонин. А в рыбе есть много омеги-3, которая хорошо влияет на нервные клетки головного мозга. В вишне содержится рекордное количество мелатонина. Это вещество вырабатывается в организме во время сна и является мощным антидепрессантом.

При нервозности в организме человека становится меньше магния, поэтому в рацион стоит включить содержащие этот микроэлемент продукты. В частности, много магния содержится в орехах и цельнозерновых крупах.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова также назвала повышающий устойчивость к стрессам продукт. По ее словам, благоприятно влияет на работоспособность шпинат.

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