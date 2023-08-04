Диетолог разрешил есть картофель и попкорн

Популярный миф о том, что картофель и попкорн портят фигуру, развеял в беседе с «Лентой.ру» диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Он заявил об отсутствии вреда от этих продуктов.

Кабанов пояснил, что чаще всего набору веса способствуют добавки к этим блюдам, различные соусы и масла. Так, сам по себе картофель полезен: он богат калием, витаминами группы В и аскорбиновой кислотой, помогает работе сердца, улучшает работу ЖКТ и избавляет от изжоги.

При этом врач подчеркнул, что картофель действительно является калорийным продуктом. Но если употреблять его в разумных количествах и без добавок в виде сливочного масла и кетчупа, он не повлияет на набор веса.

Аналогична ситуация и с попкорном, калорийность которого без добавок в виде сахара и соли уменьшается вдвое.

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