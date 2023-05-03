Доктор Мясников предупредил о возвращении опасной инфекции

О возвращении в Россию инфекции дифтерии в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, уровень массового иммунитета к этому заболеванию постепенно снижается.

Доктор пояснил, что массовая вакцинация населения проводилась в 30-40-е годы прошлого века, что позволило почти полностью искоренить опасное заболевание. В дальнейшем был разработан график прививок, позволявший поддерживать иммунитет. В 90-е годы в России и СНГ эти меры профилактики применялись не так строго, это привело к росту заболеваемости.

Кроме того, даже если людям делали прививку в детстве, к 60 годам иммунитет к этой болезни остается примерно у 30 процентов привитых граждан, подчеркнул Мясников. Он также отметил, что сейчас вспышки дифтерии все чаще наблюдаются в Новосибирской области. Чтобы избежать пандемии в стране специалист призвал прививаться от опасных заболеваний каждые десять лет.

Врач напомнил, что дифтерии сопровождается образованием белой пленки в горле и легких, иногда в носоглотке, что может привести к летальному исходу. Инфекция может проявляться большими язвами на коже.

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