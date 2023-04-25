Доктор Мясников перечислил показание к удалению миндалин

Показание к удалению миндалин в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» озвучил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, оперативное вмешательство требуется для предотвращения осложнений при затяжной стрептококковой ангине. Он призвал ликвидировать очаг воспаления при часто повторяющемся заболевании.

Доктор пояснил, что признаками ангины является высокая температура, увеличение лимфоузлов, покраснение миндалин, белый налет. Если наличие стрептококка подтверждается с помощью мазка, врач назначает лечение антибиотиками в течение десяти дней.

Специалист предупредил, что инфекция может дать осложнения на сердце и почки. Однако удаление миндалин рекомендовано лишь в том случае, если стрептококковая ангина возникает у пациентов не менее семи раз год, или если появляется абсцесс, уточнил он.

При этом врач напомнил, что у удаления миндалин есть негативные последствия: так, иногда начинает разрастаться другая лимфоидная ткань, и это тоже приводит к воспалениям.

Ранее ЛОР-врач Комарова порекомендовала простой способ лечения больного горла.